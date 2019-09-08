عقب تصاعد الاحتجاجات.. البحسني يطمأن المواطنين بوصول بواخر مازوت

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الأحد 8 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تصاعدت صباح اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول الجاري الاحتجاجات ضد تردي أوضاع الكهرباء بالمكلا.



وعاد الانقطاع الكهربائي في المكلا، بوتيرة عالية هذه المرة حيث بلغت عدد ساعات الانقطاع نحو 3 الى 4 ساعات مقابل ساعتي تشغيل فقط.

وتشهد مدينة المكلا - في الغالب - أجواء شديدة الحرارة ورطبة - كأي مدينة ساحلية - ويأمل المواطن الحضرمي باستمرار أن يتم وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء التي باتت لسان الشارع.

ومن جانبه، طمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المواطنين بتحسّن تدريجي وملحوظ في التيار الكهربائي عقب وصول باخرة الى ميناء المكلا وعلى متنها كميات من المازوت اليوم الأحد سيتم تفريغها نهاراً أو في المساء ، وأعلن عن قرب وصول باخرتين على متنها كميات كبيرة من المازوت تكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر .

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع استقرار التيار الكهربائي وتراعي حرارة الأجواء بالنسبة للمواطنين ، لذلك تعمل بكل جهد ليل نهار لتوفير المحروقات اللازمة لمحطات الكهرباء .

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ودعا المحافظ المواطنين الى الصبر ومراعاة الوضع الحالي والظروف الصعبة التي تمرّ بها المحافظة والبلد بشكل عام ،مؤكداً أن تدخلات السلطة المحلية ستتواصل بشكل مستمر لاستقرار التيار رغم الظروف الصعبة .

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان الصادر عن قيادة السلطة المحلية بحضرموت:

"بسم الله الرحمن الرحيم ، الاخوة المواطنون ..

لاحظتم انقطاعات في التيار الكهربائي ناتجة عن نقص في كميات المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء ، وقد تابعنا بمختلف الطرق منذ فترة هذا الموضوع الذي يؤلمنا بالفعل ، وتوصلنا الى حلول ستساعدنا لاستقرار الكهرباء لفترة طويلة بإذن الله ومعالجة هذا الوضع ، حيث قمنا بشراء باخرة مازوت وصلت اليوم الى ميناء المكلا سنعمل على افراغ حمولتها نهاراً أو في المساء ، وأيضاً تم الترتيب لوصول بواخر أخرى تحمل كميات كبيرة من المازوت ستصل خلال الأيام القادمة الى ميناء المكلا ، منها باخرة ستصل خلال اسبوع وستلحقها باخرة أخرى ستكفي لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر.

الاخوة المواطنون .. أحب أن اطمئنكم بأن الكهرباء ستستقر تدريجياً بإذن الله ، كل الرجاء تقدير الظروف الحالية التي تعلم بها السلطة المحلية بالمحافظة في الوقت الراهن والظروف التي تمرّ بها البلد بشكل عام .

ونود أن نؤكد لمواطنينا بأننا سنتدخل بصورة مستمرة وأننا نتابع بشكل مستمر ونطرق كل الأبواب لتوفير المحروقات اللازمة لمحطات الكهرباء ، وأن وضع الكهرباء سيتحسّن تدريجياً وقد تم معالجة موضوع توفير المحروقات فما عليكم إلا الصبر ومراعاة الظروف الحالية ، وكونوا على ثقة بأننا أوفياء معكم ونعمل بشكل دائم لتوفير الخدمات الضرورية لأهلنا في حضرموت .