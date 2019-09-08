عزان: من واجبنا مقاومة اسلوب الحوثيين وايران التضليلي في طقوس عاشورا

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365-صنعاء

قال السياسي اليمني محمد عزان أن ايران واذرعها في الدول العربية بما فيهم مليشيا الحوثي يقومون بتضليل الناس في يوم عاشورا من اجل تكريس سلطتهم على البلدان ويجب مقاومتها.



وأكد عزان في منشور على حسابه رصده الخليج 365،:" كنت حاضراً في نفس المكان حينما قال الخميني: «إنما حصلنا عليه كان بفضل المجالس العاشورائية».. (كان ذلك ضمن كلمة ألقاها في حسينية جمَرَان بطهران في أول فبراير 1986م، وكنت يومها هناك ضمن وفد من مختلف البلدان الإسلامية للمشاركة في احتفالات الثورة).

Advertisements

وأضاف عزان:"وحينما ذهبتُ إلى البنان في شهر سبتمبر من نفس العام، وجدتهم يرددون نفس العبارة.. ويعتبرون تلك المجالس مَنصَّة للانطلاق نحو مشروعهم السياسي في لبنان وسائر بلاد الشام.

وتابع:" اليوم نجد نفس المشاهد وتلك المقولات يكررها الحوثيون في اليمن بشكل أو بآخر ولنفس الغَرَض والغاية، حتى بات دم السبط الشهيد مجرد مادة للمزايدة في بازار الدعاية والتظليل السياسي!

صحيح أن هذا من أساليب الانتهازية السياسية التي يمارسها الجميع، ويسخّرون كل شيء (بما في ذلك المشاعر الدينية ودماء السابقين واللاحقين) لتحقيق مكاسبهم؛ ولكنها تصبح أكثر كارثية عندما تفرضها أي سلطة على المجتمع كمسار ديني وخيار سياسي.

واختتم منشوره بالقول:" لذلك نرى أن من حقنا؛ بل من واجبنا مقاومة ذلك الأسلوب التضليلي، ولفت الأنظار إلى خلفياته المشبوهة وتفنيد ما يساق فيه من أقاصيص يتم انتاجها لتشويه وعي الناشئين وشحنهم بمشاعر الحقد والعداوات.