شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :نائب الرئيس يقدم استقالته رسميا .. وهزيمة ساحقة في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية أحور محافظة أبين الأستاذ صالح أحمد ناصر عوض الكازمي صباح اليوم السبت، استقالته من منصبه.

وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" بإن الأستاذ صالح الكازمي قدم استقالته من منصبه في المجلس الانتقالي الجنوبي ولم يصفح عن ماهي الأسباب التي أجبرته على الاستقالة.

يتزامن ذلك، مع هزائم ساحقة منيت بها مليشيات الامارات في ابين، وكذا إعلان قبائل المحافظة رفضها للإمارات.