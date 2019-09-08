شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رجل يرتكب ‘‘الممنوع’’ مع امرأة في أحد فنادق السعودية .. وأمير سعودي : ما حدث مع البنت عيب و(فضيحة أخلاقية) ولا يمكن الصمت.. شاهد (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استنكر الأمير سطام بن خالد آل سعود ما قام به نزيل الفندق، من اعتداء على المرأة، والتي صارت من حديث الشارع السعودي في الساعات القليلة الماضية.

وكتب على حسابه في تويتر : "هذا الفعل لا يقبله أحد فحتى لو كانت الموظفة قد أخطأت بإمكانه تقديم شكوى ضدها لكن الاعتداء على البنت أو الرجل أمر معيب ومرفوض من باب الأخلاق والقيم والعادات ويجب محاسبته على هذا الفعل المرفوض المعيب". وأضاف بن خالد: " السؤال هنا من قام بنشر هذا المقطع المصور من خلال كاميرات خاصة بالفندق يجب أن يحاسب أيضاً لأن مادام هناك تعدي فكان على إدارة الفندق التوجه ومخاطبة الجهات المختصة بذلك وخاصة أن الفندق عبارة عن مؤسسة أو شركة وليس فرد وبرأيي هذا يثير الرأي العام " .

يذكر أن السلطات السعودية قد أصدرت اليوم السبت توجيهات عاجلة بشأن الفيديو المتداول بين رجل وامرأة في فندق بمحافظة صبيا بالمملكة

ووجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز تابع قضية الاعتداء فور حدوثها، وطالب بإكمال الإجراءات اللازمة.

وتصدر "هاشتاغ" #شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق، قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر"، وطالب المغردين السعوديين بسرعة القبض على المعتدي على الموظفة، ومعاقبته وفق الأنظمة.

وبحسب الصحيفة السعودية، فقد كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على الموظفة.

وقال المصدر: إن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل يرتكب ‘‘الممنوع’’ مع امرأة في أحد فنادق السعودية .. وأمير سعودي : ما حدث مع البنت عيب و(فضيحة أخلاقية) ولا يمكن الصمت.. شاهد (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.