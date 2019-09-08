شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بكل جرأة : ضاحي خلفان يفجر فضيحة أخلاقية كبرى بشأن ‘‘فنادق دبي’’ ودور حكام الإمارات في توفير وسائل الفسق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أجاب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على تساؤل عن السمعة الأخلاقية في دبي، بأنه لا يمكن منع الزنا لأن المجتمع غير ملائكي.

وعلى تساؤل إذا ما كانت هذه الظاهرة فردية أم عامة قال خلفان بأن الفنادق الموجودة مع الأسف هي بلوى عامة.

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