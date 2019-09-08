شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : العاصمة السعودية الرياض تشهد اول تمرد مسلح .. من هو الوزير الذي رفض قرار الملك سلمان بإقالته ؟ (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات زائفه تتحدث عن تمردا مسلح بالعاصمة السعودية الرياض .

وزعمت تلك الشائعات ان وزير الطاقة المقال خالد المفلح تمرد على قرار اقالته الذي اصدرة الملك سلمان.

جديد الحدث أونلاين:

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وبعد البحث عن صحة هذة الاخبار تبين انها زائفه ومن المرجح ان تكون المعرفات التي نشرتها تابعة للمخابرات القطرية.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اصدر اليوم أمر ملكي بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

هذا وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ #خادم_الحرمين_الشريفين لدى مملكة #البحرين بالمرتبة الممتازة.