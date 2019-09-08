"البحسني" يعزّي في وفاة الشيخ خالد سالمين محمد بن هلابي

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد سالمين محمد بن هلابي الذي وافاه الأجل اليوم .



وتقدّم المحافظ بعظيم المواساة لأولاده جمال وخميس وفارس وسالمين وياسر وفهد ، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يتغمّده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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