اشتباكات عنيفة في بجهة نهم شرق صنعاء

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

تجددت الاشتباكات في جبهة نهم بين قوات الجيش من جهة ومليشيا ايران الحوثية من جهة اخرى وسط خسائر بشرية في صفوف المليشيا.



وقال مصدر عسكري طبقا لما نقل عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات من الجيش الوطني شنّوا، صباح اليوم هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في “حريب نهم”، منها البزخ ونبقان، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 عنصراً من المليشيات وعدد من الجرحى.

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وأضاف المصدر" بأن مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها

وتشهد جبهة نهم اشتباكات متقطعة خفيفة فيما تمر عدة ايام وهي تشهد حالة هدوء دون اشتباكات.