"مواطن يمني" في إسرائيل يكشف عن وضع اليمنيين أثناء قصف الاحتلال لغزة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

عاموس قباص آل سالم

نشر مواطن يمني يعيش في دولة الاحتلال الإسرائيلية يُدعى عاموس قباص آل سالم، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتحدث فيها عن حال اليمنيين أثناء قصف طيران الاحتلال لمواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وكتب عاموس قباص آل سالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الطيران يقصف غزة وصواريخهم تتساقط علينا!، الصهاينة حطوا يهود اليمن في عسقلان على حدود غزة قصدهم أننا بنواجه مش عارفين أننا وقت الصدق بنكون قبائل طوق صنعاء وأنا بعمل كعك أحسن من كعك الشيخ أمين عاطف".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن أن طائراته قصفت مواقع تابعة لحركة حماس في القطاع بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل تم اعتراض اثنين منها، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضاً كبيراً في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.

وقال الجيش في بيان إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة. كما صرّح الجيش في بيان آخر صباح الاثنين: "رداً على ذلك، ضربت طائرات إسرائيلية عدداً من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة، بينها مكتب قائد كتيبة في حماس".

وأمس قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الشمالي، وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن الهجمات لم تؤد لإصابات.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان إن "نحو 6200 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا عند نقاط مختلفة على الحدود ورموا قنابل حارقة وعبوات ناسفة".

وقد استشهد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس.

وقالت حماس إن أحد القتلى يبلغ من العمر 17 عاما وقتل برصاصة في العنق أطلقها الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا بينما أصيب الآخر برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة ويبلغ من العمر 14 عاما.

وأوضحت الحركة أن 66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي أثناء فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لـ "مسيرات العودة"، كما أصيب العشرات بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع)" قرب السياج الحدودي الفاصل.

وبعد بضع ساعات أطلقت خمس قذائف من قطاع غزة تجاه إسرائيل وأكد الجيش الإسرائيلي ذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في بلدة سديروت الحدودية وقريتين قريبتين بعد فترة وجيزة من منتصف ليل السبت .

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة ولكن لم يسفر ذلك عن سقوط جرحى.