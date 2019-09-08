تعرف على آخر التطورات العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم الأحد، أيلول 08، 2019.



وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع لمليشيا الحوثي في محيط مدينة حرض بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن أطقما حوثية هرعت إلى المكان المستهدف بالقصف، وتعرضت هي الأخرى لغارات عنيفة.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

يأتي هذا في حين تتواصل المعارك العنيفة قرب مركز المديرية بين قوات الجيش والمليشيا.

Advertisements

وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات العنيفة تواصلت لليوم الخامس على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" أن اقتحام مركز المديرية مسألت وقت.

وأفادت المصادر أن قتلى وجرحى بالعشرات من المليشيا سقطوا خلال مواجهات الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من مسلحي المليشيا سلموا أنفسهم لقوات المنطقة العسكرية الخامسة.

وكانت مصادر طبية أكدت أن عددا كبيرا من قتلى وجرحى المليشيا وصلوا إلى مستشفى الجمهورية في مدينة حجة وإلى مستشفى عبس الريفي في مديرية عبس.

وأكدت أن إدارة المستشفيين أعلنت حالت الطوارئ وأخلت غرفا من المرضى.