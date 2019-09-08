مصرع العشرات من الحوثيين بينهم قيادات من ذمار في مواجهات بالحدود

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-ذمار

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار عن وصول جثث قيادات حوثية الى المحافظة لقوا مصارعهم في مواجهات في الحدود.



وذكرت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى وصولوا الى مستشفيات ذمار بينهم قيادات عسكرية بارز من الحدود السعودية اليمنية.

وأشارت المصادر، الى ان من بین قتلى القیادات الحوثیھ الذین استقبلتھم ثلاجة مستشفى ذمار العام، ھذا الأسبوع، القیادیین في الملیشیات وهم :"

"قیس الھمداني.

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مصطفى زبن الشبیبي

محمد نجیب الحاذق

ابو شاھر السماوي.

ولطف عبدالله الخلقي" وآخرین.

واضطرت مليشيا ايران الحوثية بعد خسارتھا للكثیر من مقاتلیھا، وبعد رفض القبائل رفدھا بمزید من المقاتلین، اضطرت الى ارسال بعض قیاداتھا ممن یوصفون بـ"الزنابیل"، للقتال في جبھات الحدود.

وبالتزامن مع استقبال ثلاجة مستشفى ذمار العام عشرات من الجثث الحوثیة بشكل اسبوعي، یتوسع الحوثیون في إنشاء مزید من المقابر.