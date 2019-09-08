انطلاق حملة نظافة واسعة في مديريات عدن بدعم اماراتي

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-عدن

دشن " صندوق النظافة وتحسين المدينة " في محافظة عدن حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات و أكوام القمامة من مديريات المدينة و ذلك تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



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وأكد خليل أحمد مقبل مدير الرقابة و التقييم بصندوق النظافة في عدن وفقا لوكالة الانباء الاماراتي، إن الحملة التي يمولها " الهلال الأحمر الإماراتي " تأتي في إطار حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات لحاجات الشعب اليمني وتستمر أربعة أيام وتستهدف صون الصحة العامة وحماية سكان عدن من العديد من الأمراض و الحشرات المسببة لها مثل مرض الكوليرا حيث تتواصل الجهود الإماراتية للحد من انتشار هذا الوباء والتي تضمنت تدشين حملة علاج ومكافحة الوباء والوقاية منه .. مشيرا إلى انطلاق الحملة بمديريات الشيخ عثمان و المنصورة و البريقة.

و عبر المواطنون اليمنيون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لتدشين تلك الحملة التي تستهدف الحفاظ على سلامة اليمنيين و صحتهم و ذلك في إطار الدعم المتواصل من قبل الإمارات لمحافظة عدن و المحافظات المحررة على مختلف الأصعدة.