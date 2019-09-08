تدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمدينة المكلا

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-المكلا
دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي تشكيل لجنة مركز حي اكتوبر بمنطقة الديش بمدينة المكلا.
وأكد نائب رئيس القيادة المحلية للانتقالي عبدالله فرج بانصيب خلال حفل التدشين أن المجلس ليس حزباً سياسياً، ينحصر دوره في قيادة وتنظيم أعضاءه .
وذكر أن المجلس عبارة عن طليعة جماهيرية يضطلع بمهمة تنظيم وقيادة جماهير الشعب نحو تحقيق هدفه السياسي في الحرية والاستقلال".
يذكر ان القيادة المحلية بمديرية المكلا كانت قد دشنت اللجان المحلية للمراكز بالأحياء بدأً بـ مركز حي 40 شقه يوم الخميس الماضي.
وأعلنت القيادة المحلية عن أسماء قيادة لجنة مركز حي أكتوبر بمنطقة الديس، وتتكون من 51 عضو بينهم 10 أعضاء هيئة تنفيذية للمركز وهم كالتالي: - عبدالله فيصل بن سميدع رئيساً - علي محمد باوزير نائباً - عبدالله محمد غزي الدائرة التنظيمية - أنور عاشور زعبل الشؤون الاجتماعية - أحمد علي اليهري الدائرة الجماهيرية - طارق عبدالله بامحفوظ الأمن المجتمعي - زايد سلطان بن مخاشن التثقيف و الإرشاد - إبراهيم بخيت الجابري الرصد و الانتهاكات - عبدالله عمر بن قديم الخدمات و التنمية - هاني عمر بلعلا عضو
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