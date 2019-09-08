سياسي: تعنت الحكومة في حوار جدة لن يخرجها من المأزق

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
قال المحلل السياسي هاني مسهور إن تعنت الحكومة اليمنية" الشرعية" في حوار جدة لن يخرجها من المأزق.
وذكر مسهور في تغريدة له نشرها على حائط صفحته بـ"تويتر" الحكومة اليمنية لم تقدم أي بادرة حسن نية تجاه حوار جدة بعدم التزامها بالتهدئة سياسياً وعسكرياً وإعلامياً.
مشيراً إلى أن المؤشرات السلبية من طرف الحكومة تهدد بنسف فرصة الوصول لمخرج من أزمتها التي نسجتها من تحالفاتها مع الإخوان.
وأضاف" قائلاً: تعنت وفد الحكومة اليمنية وعدم التعاطي بايجابية في حوار جدة لن يخرج الحكومة من المأزق، المطلوب التقاط الفرصة لتنقذ نفسها بدلاً من التصلب الراهن في موقفها.
وينتقد سياسيون جنوبيون الحكومة في تعنتها في اجراء لقاءات جدة واعتبروا ذلك محاولة لاعادة الاوضاع في عدن الى وضعها السابق وتفجير الوضع عسكريا وامنيا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.