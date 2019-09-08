سياسي: تعنت الحكومة في حوار جدة لن يخرجها من المأزق

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-عدن

قال المحلل السياسي هاني مسهور إن تعنت الحكومة اليمنية" الشرعية" في حوار جدة لن يخرجها من المأزق.



وذكر مسهور في تغريدة له نشرها على حائط صفحته بـ"تويتر" الحكومة اليمنية لم تقدم أي بادرة حسن نية تجاه حوار جدة بعدم التزامها بالتهدئة سياسياً وعسكرياً وإعلامياً.

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مشيراً إلى أن المؤشرات السلبية من طرف الحكومة تهدد بنسف فرصة الوصول لمخرج من أزمتها التي نسجتها من تحالفاتها مع الإخوان.

وأضاف" قائلاً: تعنت وفد الحكومة اليمنية وعدم التعاطي بايجابية في حوار جدة لن يخرج الحكومة من المأزق، المطلوب التقاط الفرصة لتنقذ نفسها بدلاً من التصلب الراهن في موقفها.

وينتقد سياسيون جنوبيون الحكومة في تعنتها في اجراء لقاءات جدة واعتبروا ذلك محاولة لاعادة الاوضاع في عدن الى وضعها السابق وتفجير الوضع عسكريا وامنيا.