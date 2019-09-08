- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تواصل الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للمواطنين اليمنيين، ضمن رسالتها الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مساعدات إغاثية وغذائية لأهالي محافظة حضرموت، عبر قوافلها المنتشرة في مختلف مناطقها وباقي المحافظات المحررة.
ووزع الهلال الأحمر الإماراتي 215 سلة غذائية تزن أكثر من 17 طنا، مستهدفة 1075 فردا في دمون والفجيرة بمديرية تريم بوادي، كما وزع 400 سلة غذائية تزن أكثر من 32 طنا على 2000 فرد في مناطق الغرف والردود وشريوف.
وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها، مثمنين لدولة الإمارات هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.
بلغ عدد السلال الغذائية التي جرى توزيعها منذ بداية "عام التسامح" نحو 25 ألفا و744 سلة غذائية، بمعدل 2080 طنا استهدفت 128 ألفا و720 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.