الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تواصل الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للمواطنين اليمنيين، ضمن رسالتها الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مساعدات إغاثية وغذائية لأهالي محافظة حضرموت، عبر قوافلها المنتشرة في مختلف مناطقها وباقي المحافظات المحررة.



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ووزع الهلال الأحمر الإماراتي 215 سلة غذائية تزن أكثر من 17 طنا، مستهدفة 1075 فردا في دمون والفجيرة بمديرية تريم بوادي، كما وزع 400 سلة غذائية تزن أكثر من 32 طنا على 2000 فرد في مناطق الغرف والردود وشريوف.

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها، مثمنين لدولة الإمارات هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.

بلغ عدد السلال الغذائية التي جرى توزيعها منذ بداية "عام التسامح" نحو 25 ألفا و744 سلة غذائية، بمعدل 2080 طنا استهدفت 128 ألفا و720 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.