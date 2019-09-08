ثمرة خيار تزن 21 كيلو تثير الدهشة

تفاجأت مزارعة تركية بولاية بارطن (شمالا)، بنمو ثمار خيار ضخمة في أرضها، لتبلغ طول واحدة منها 80 سم، وبوزن يبلغ 21 كيلوغراما.

وأوضحت المزارعة ميسر أجيبال (63 عاما)، المقيمة في بلدة "كوزجاغيز"، للأناضول، أنها قامت بزراعة بذور الخيار الصينية التي أخذتها من أحد جيرانها، في دفيئة بمزرعتها، لتتفاجأ بنموها بشكل عملاق.

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وأضافت أجيبال أن نحو 5 ثمار نمت بشكل كبير، ليصل طول بعضها نحو متر، وتزن الثمرة أكثر من 20 كيلو غراما، مضيفة أنها أثارت دهشة جميع من شاهدها.

وأشارت إلى أنهم أرسلوا صور الثمار للصين؛ ليتأكدوا من إمكانية تناولها، مضيفة أن الصينيين أكدوا أنها صالحة للأكل.

وذكرت أنها وزعت جميع الخيار العملاق باستثناء واحدة بلغ طولها 80 سم، ووزنها 21 كيلوغراما، لكن لم يُعجب أحد بطعمها.