أقدمت عروس في المغرب على طعن عريسها ليلة الزفاف حيث أصابته بجروح خطيرة، بدون أسباب واضحة. وأوضحت مصادر أن العروس أخرجت سكينا من تحت فستان الزفاف، وفاجأت شريك حياتها بطعنات مباشرة بعد دخولها غرفة النوم. وتم نقل العريس إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تدخل أفراد العائلة لتهدئة الوضع قبل تطور الأمور إلى ما هو أسوأ.

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كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق السبب ...عروس تطعن زوجها بهذه المنطقة الحساسة من جسمة بسكين ليلة الزفاف!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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