الاكثر مشاهدة - عاجل : قرارات جريئة للملك سلمان أطاحت بعدد من المسؤولين ورفعت آخرين .. وتعيين نجله في منصب رفيع بمرتبة ممتازة (الأسماء والمناصب)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرارات جريئة للملك سلمان أطاحت بعدد من المسؤولين ورفعت آخرين .. وتعيين نجله في منصب رفيع بمرتبة ممتازة (الأسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية مفاجئة، تتضمن الإطاحة بوزير ونائبه وتعيين وزير جديد ونائب له.

وحسب وسائل إعلام سعودية جاء نص الأوامر الملكية، كالتالي:

– يعفى معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح #وزير_الطاقة من منصبه.

-يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

– يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ #خادم_الحرمين_الشريفين لدى مملكة #البحرين بالمرتبة الممتازة. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​

– يعفى معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه.

يعين المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. فيما علق وزير الطاقة ، خالد الفالح، على إعفائه من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا له.

وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم”.

وتابع في تغريدة ثانية: “أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام”.

وأضاف: “وختاما أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح”.

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