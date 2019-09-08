شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. فضيحة وزير التربية والتعليم"لملس " على تويتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت تغريدة نشرها وزير التربية والتعليم بحكومة الشرعية عبدالله سالم لملس الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي كونها تحمل اخطاء املائية كثيرة .

وسخر المغردون من اخطاء الوزير الذي يفترض عدم الوقوع بها من قبل وزير يدير ملف التعليم بالبلد .

و علق الناشط السياسي الدكتور سعيد سالم الجريري استاذ اللغة العربية على تغريدة وزير التربية في حكومة الشرعية المليئة بالاخطاء اللغوية والتي توعد فيها بالعودة الى عدن حتى ولو غصبا.

وقال الجريري في منشور له على الفيسبوك تغريدة وزير التربية و التعليم بحكومة الشرعية بأغلاطها اللغوية، تكفي لإدانة الشرعية وحكومتها ومن معهما.

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واستطرد بالقول :فقط، شعرت بألم معرفي إذ تذكرت أن د. محمد عبدالقادر بافقيه - عالم النقوش والآثار والتاريخ والقلم الصحفي الراقي- كان أول وزير للتربية والتعليم في حكومة الاستقلال الجنوبية 1967 (قبل نصف قرن ونيف).

واضاف الآن وزير تربية وتعليم يخطئ في الإملاء وضعيف في التعبير ، فكيف سيدير وزارة ذات أهمية استثنائية في دول العالم؟.

واختتم منشوره قائلا:لكنها شرعية الأخطاء والخطايا( شاء من شاء أو أباء من أباء)!