شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هذا ما حدث للفنانة “ منة فضالي “ بعدما خلعت ملابسها للآخر في أحد شوارع فرنسا (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعرضت منة فضالي لموجة انتقادات واسعا بعد نشرها لصورة ساقطة في أحد شوارع فرنسا.

حيث حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورًا جديدة خلال رحلتها إلى فرنسا. ظهرت منة فضالى فى الصورة بـ إطلالة عصرية، وارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية سوداء اتسمت بالرسومات، وانتعلت حذاء مسطحًا كاجوال باللون الأبيض. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأكملت منة فضالى إطلالتها بإكسسوارات عصرية وتزينت بخلخال، ووضعت مكياج جذابا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة.

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