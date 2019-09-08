شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ‘‘ محمد بن سلمان ‘‘ يتخذ قرارات صادمة مع قتلة ‘‘ خاشقجي ‘‘ .. صحيفة الخليج تفجر مفاجأة ثقيلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فجر تقرير مفاجأة عن قرارات صادمة اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.



وزعم تقرير صحيفة "الخليج أون لاين": إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان منح المتورطين في قتل خاشقجي مكافآت بالملايين، واستقبلهم بنفسه بعد عودتهم من إسطنبول". دون التأكد من صحة المعلومات.

جديد الحدث أونلاين:

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وتشير حملات مؤيدة في السعودية لولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن قتل جمال خاشقجي كان عملًا وطنيًا كونه كان يعارض سياسات المملكة.

واستخدمت الحسابات الإخبارية على موقع "تويتر" والتي يتابعها ملايين السعوديين صورًا لـ"خاشقجي" مع مناهضين للمملكة من قطر وأمريكا وتركيا، للتأكيد على أن أجندته كانت ضد المملكة.