شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: لن تصدق جثث من هي .. العثور على اربع جثث في منزل المخلوع "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - على الرغم من مرور أكثر من 30 عام على الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق لباراجواي ألفريدو ستروسنر ، إلا أن سلطات بلاده لا زالت تكتشف جرائمه .

فقد كشفت صحيفة ” أولتيما أورا ” في بارجواي عن العثور على رفات 3 جثث في شقة كانت تخص ” ستروسنر” في وقت ما ، وهي تبعد عن العاصمة ” أسونسيون” بنحو 300 كم .

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من جانبها ،فتحت وزارة العدل هناك ملف جرائم الرئيس السابق في محاولة للتعرف على هوية الجثث ، إذ تورط “ستروسنر ” في أكثر من 900 جريمة قتل وانتهاك لحقوق الإنسان .

الجدير بالذكر أنه تمت الإطاحة به عام 1989 م ، وسط اختفاء 425 شخص لم يتم العثور على جثثهم يعد خطفهم وقتلهم .