شحنة أدوية من " مؤسسة خليفة الإنسانية" للشعب اليمني

Advertisements Advertisements الأحد 8 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 وصلت سفينة شحن إماراتية إلى ميناء عدن اليمني، الخميس على متنها أدوية ومساعدات للشعب اليمني مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية".

Advertisements يأتي هذا الدعم استمراراً للأعمال الإنسانية التي تقدمها الإمارات للأشقاء في اليمن، عبر جميع المنظمات الإنسانية. وقدمت شحنة الأدوية للمركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، ومن المقرر توزيع هذه الأدوية على المستشفيات في المحافظات المحررة بحسب الحاجة. كانت المؤسسة قدمت شحنة أدوية مطلع العام الحالي جرى توزيعها على مناطق الساحل الغربي في اليمن. Advertisements Advertisements

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