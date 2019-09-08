شجار عنيف داخل مستشفى بالسعودية (فيديو)

وكشفت ”صحة جازان“ أن ”مراجعين اثنين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج أوقات الزيارة المخصصة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالتعدي عليه لفظيًّا وجسديًّا، ثم لاذا بالفرار“، إذ جرى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث انتقد بعض المغردين غياب أجهزة الحماية اللازمة داخل المستشفى، مطالبين بعدم دخول أي شخص المستشفى قبل الحصول على بيانات بطاقة الأحوال، من أجل التعرف على بعض المشاغبين.كما طالب آخرون بضرورة تكثيف الحراسة الأمنية داخل المستشفيات، واختيار الأشخاص المناسبين للقيام بالحراسة والمهام الصعبة، وأصحاب البنيان البدني القوي، ليهاب المشاغبون منهم.غير أنّ البعض التمس العذر لأهالي المرضى، حيث كتبت إحدى المغردات: ”بالنسبة لأهل المريض مساكين، ما ندري كيف حالت المريض بس المفروض يراعون شوية“.

وغرد حساب باسم محمد العنزي: ”حراسة المستشفيات تتطلب إعادة نظر مع تطوير وتأهيل، وضمان سلامة كافة الأطقم الطبية فكم سمعنا عن حالات اعتداء على أطباء وبعض الكوادر الطبية“.