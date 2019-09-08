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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هذا هو ‘‘السلاح الفتاك’’ لدى اليمنيين الذي أصاب محمد بن زايد بالرعب..!

كشف حساب مخابراتي، عن سر وسلاح خطير استخدمه اليمنيون في معركتهم مع الإمارات، دون أن يحسب حسابه محمد بن زايد وفريقه المتهور. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجل : إعلامية سعودية شهيرة تنشر مقطع ساخن مع زوجها ..شاهد رجل يرتكب ‘‘الممنوع’’ مع امرأة في أحد فنادق السعودية .. وأمير سعودي : ما حدث مع البنت عيب و(فضيحة أخلاقية) ولا يمكن الصمت.. شاهد (فيديو صادم) الجواز الدبلوماسي السعودي .. تعرف على مميزاته المذهله .. كيف يتم التعامل مع حامله في المطارات وفي اشارات المرور .. ومن يمكنه الحصول عليه !؟ • عاجـــل : الكويت تنكس الاعلام الان .. والديوان الأميري يعلن للشعب وفاة الشيخ الصباح Advertisements عاجـــل : اغتيال وزير الخارجية السعودية "عادل الجبير" .. ووزير الدفاع الامريكي يكشف تفاصيل ماحدث والدولة المتورطة بالعملية • الفنان كاظم الساهر يقع بالفخ .. عدسة محترفة تلتقط صورة لزوجته «ام وسام» وهي خلفه بهذا الوضع المثير ..شاهد تفاصيل جديدة حول النزيل الملتحي الذي ضرب موظفة الفندق بمدينة جازان السعودية .. وهل طلب منها الصعود معه إلى الغرفة ؟ (شاهد فيديو من زاوية اخرى يكشف الحقيقة) •عاجـــل : الجسمي يهاجم الاعلامية السعودية التي نشرت فيديو ساخن مع زوجها .. والاخيرة تصدمة بهذا الرد الصاعق ..شاهد الفيديو ---------------------------------------- وقال حساب "بدون ظل" الشهير بتسريباته، في تغريدة رصدها "ناس تايمز": تقرير سري اطلعت عليه ، سيخدم الاشقاء في اليمن ، افادة التقرير تتحدث بأن المستشاريين الامنيين لم يعملوا حساب عدد المغتربيين من الجالية اليمنية في اوروبا وامريكا ، وهم فئة متعلمة وبعضهم رجال اعمال اثرياء". وزعم أن "محمد بن زايد يخشى من تلاقي المثقفين والأثرياء ، والقيام بحملات ضده وضد الامارات". وأضاف: "واذا ماحصل هذا الامر فأن من شأنه ان يحرك جاليات اخرى تدخلنا في شأنهم ، مثل مصر والسودان ، وقد تؤثر على اقتصادنا ، نتيجة المظاهرات المتكررة ضد الدولة في الخارج وسيضعف من مواقفنا الدولية لاحقا". ونصح الحساب المخابراتي، اليمنيين، بالقول: "اذا ماراد اليمنيين من وضع خطة صحيحة ، فعليهم اولا بالاعلام".

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