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تفاصيل جديدة حول النزيل الملتحي الذي ضرب موظفة الفندق بمدينة جازان السعودية .. وهل طلب منها الصعود معه إلى الغرفة ؟ (شاهد فيديو من زاوية اخرى يكشف الحقيقة)

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writers

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