شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شرطة دبي تلقي القبض على القذر حمد المزروعي أثناء تورطه في جريمة أخلاقية .. شاهد (الصورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أوقفت شرطة دبي فجر يوم الاثنين، 2 فبراير 2018، حمد حسين اليامي المعروف إعلاميا بحمد المزروعي وذلك بعد عراك بالأيدي مع شاب روماني الجنسية بسبب خلاف مادي بينهما بعد أن رفض المزروعي دفع أجرة ممارسة الفاحشة مع الشاب الروماني.

وبدأت تفاصيل القضية مساء الأحد في أحد مراقص دبي المعروفة والتي كان يتردد عليها دائما ويجتمع فيها المزروعي بشكل دائم مع أصدقاءه بغرض السهر وتناول المشروبات الكحولية حتى خرج بصحبة الشاب الروماني الى فندق مجاور.

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ويروي الشاهد لميدل إيست الصباحية وهو (عربي الجنسية) يعمل نادل في المرقص، أنه تعرف على شخص المزروعي من خلال زيارته المتكررة للنادي بغرض السهر ورقصه ومجونه مع الفتيات والشباب أيضا، ودائما ما كان يخرج من النادي بصحبة شباب أوروبيين تتراوح أعمارهم من 20 الى 30 عاماً ، وكانت تظهر عليه الميول الشاذة ، حيث تورط بممارسة الرذيلة بأكثر من شاب أوروبي وعربي كانوا في النادي الليلي.

وأضاف الشاهد الذي نتحفظ على ذكر اسمه أنه قبيل انتهاء السهرة الليلية اصطحب المزروعي شاب روماني يدعى ألكسندر اغوستو (أحد ممارسي الفاحشة في ملاهي دبي) الي فندق مجاور حيث يعتقد انهما مارسا الرذيلة.

وبين الشاهد الذي تربطه علاقة صداقة مع أحد العاملين في الفندق المجاور أنه حدثت مشادة وعراك بالأيدي وصل لحد الضرب بين المزروعي والشاب الروماني الأمر الذي اضطر إدارة الفندق لاستدعاء الشرطة التي هرعت للمكان واقتادت المزروعي لأحد المخافر المجاورة.

وحاول المزروعي اظهار هويته فور وصول الشرطة التي قامت بالاستماع الى الشهود وإدارة الفندق والشاب الرماني، وتبين الأمر أنه خلاف مادي بعد أن رفض المزروعي دفع مستحقات الشاذ الروماني.

المزروعي الذي يمكن وصفه بالشذوذ بعد تلك الواقعة نجح بالخروج من المخفر خلال دقائق وذلك بعد تدخل شخص نافذ في مكتب محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي والذي شرح لشرطة دبي أهمية المزروعي وحساسية القضية، بينما تم ترحيل الشاب الرماني في السجن المركزي في دبي ، وذلك فيما يبدو تمهيدا للتجني عليه حيث أصبح ألكسندر ضحية شذوذ المزروعي.