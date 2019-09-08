Advertisements Advertisements ميليشيا الحوثي تغلق مخازن أطباء بلا حدود وتمنع المساعدات الطبية الأحد 8 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أغلقت ميليشيات الحوثي مخازن الأدوية التابعة لمنظمة أطباء بلاد حدود الهولندية فيما منعت دخول شحنة مساعدات طبية تابعة لها عبر مطار صنعاء.

وأقدمت وزارة الصحة التابعة لحكومة الجماعة المسلحة غير المعترف بها دوليا على منع دخول شحنة مساعدات طبية تابعة لها عبر مطار صنعاء، بحجة انتهاء صلاحيتها. Advertisements فيما نفت منظمة أطباء بلا حدود، ادعاءات الحوثيين بمحاولة إدخال شحنة مساعدات دوائية شبه منتهية الصلاحية عبر مطار صنعاء. وقالت المنظمة الهولندية في أول تعليق لها على رفض الحوثيين إدخال شحنة المساعدات الدوائية: "نحن نسترشد بالأخلاقيات الطبية، ونضمن توفير الأدوية والعناية عالية الجودة". وطالبت أطباء بلا حدود بـ"ضمان الاستيراد والوصول إلى المحتاجين في الوقت المناسب"، مؤكدة استمرار عملياتها في البلاد. Advertisements Advertisements

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