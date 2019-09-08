بكل جرأة : ضاحي خلفان يفجر فضيحة أخلاقية كبرى بشأن ‘‘فنادق دبي’’ ودور حكام الإمارات في توفير وسائل الفسق (فيديو)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.