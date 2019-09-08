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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الديوان الأميري الكويتي يعلن رسميا وفاة الشيخ ”الصباح”..."بيان" 2019/09/08 الساعة 06:11 صباحاً Advertisements نعى الديوان الاميري في دولة الكويت اليوم السبت، وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وقال الديوان الأميري في بيان النعي: " ننعي وفاة المغفور له الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، عن عمر يناهز 52 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد.

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