Advertisements Advertisements عاجل.. اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بدار سعد في عدن الأحد 8 سبتمبر 2019 أكدت مصادر محلية وشهود عيان اندلاع مواجهات عنيفة شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين بدار سعد وقوات أمنية تابعة للحزام الأمني قبل قليل. Advertisements وأكد المصادر تعرض دورية أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني مساء بالقرب من جولة الكراع بمديرية دار سعد لهجوم مسلح، مما أدى إلى إصابة فردين من الحزام الأمني. وأضاف المصدر أن قوات الحزام قامت بالاشتباك مع المسلحين وملاحقتهم بالمناطق القريبة من جولة الكراع، مؤكدًا أن الاشتباكات جاءت بسبب اعتداء المسلحين المجهولين ومحاولة الحزام الأمني القبض عليهم. Advertisements Advertisements

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