ميليشيا الحوثي تنفذ جريمة بشعة وتعدم معلمًا أمام بناته

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ميليشيا الحوثي تنفذ جريمة بشعة وتعدم معلما أمام بناته
الأحد 8 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، معلماً تربوياً أمام أسرته، السبت، في إحدى نقاطها الأمنية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر الميليشيات الحوثية في نقطة عوين بمديرية الصومعة باشرت معلماً من أبناء محافظة تعز بإطلاق النار عليه وقتلته بدم بارد أمام بناته الست.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيا نفذت الإعدام الميداني بإحدى نقاطها بمنطقة عوين بمحافظة البيضاء.
وأضافت، أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم سابقة ترتكبها نقاط الميليشيات المنتشرة على طول الطريق العام بمحافظة البيضاء الرابطة بين المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة.
يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل امرأة، جراء استهداف ميليشيات الحوثي منازل المواطنين بقرية هبته بمديرية ناطع محافظة البيضاء، بالعديد من صواريخ الكاتيوشا.
وذكر سكان محليون، أن القصف الحوثي أدى إلى مقتل زوجة عبد الله حقيرات المنصوري وألحق أضرارا كبيرة بالمنزل والعديد من المنازل المجاورة له.
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