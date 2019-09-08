شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... فيفى عبده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر فيديو وهي ترقص في الساحل الشمالي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9665654أثارت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده جدلًا على موقع الصور «إنستجرام» بعد نشرها فيديو وهي ترقص على إحدى الأغاني الخليجية في الساحل الشمالي.

وانهالت التعليقات الساخرة من جمهور ومتابعي الفنانة فيفي عبده على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض سخر من تكرارها نشر هذه النوعية من الفيديوهات، وآخرون قالوا لها: «اللي بتعمليه ده مالوش علاقة بالرقص».

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وكانت آخر أعمال "فيفي" مسلسل "مملكة الغجر" مع الفنانة حورية فرغلي، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركهما البطولة سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.



يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج نقابة المهن السينمائية.9665654