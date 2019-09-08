شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد إماراتي إلى شبوة ولقاءه بالمحافظ بن عديو ووفد سعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 5575377نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل زيارة وفد إماراتي إلى شبوة، في إطار محاولة حلحلة الأوضاع في جنوب اليمن.
وقال الناشط راشد معروف، إن القوات اليمنية السعودية المشتركة، التي غادرت أمس شبوة إلى عدن وصلت إلى ملعب الوحدة في أبين.
وأوضح أنها توقفت في الملعب حيث زارهم وفد إماراتي في الساعة 8 صباح اليوم السبت، وعقبها توجه الوفد الإماراتي إلى شبوة للقاء وفد سعودي في منزل المحافظ بن عديو.
وأشار إلى أنه تجري مفاوضات وتحركات لتنفيذ توجيهات السعودية بتسليم مقرات الحكومة الشرعية في عدن دون شروط، والإتجاه بعد ذلك إلى الحوار.
وأوضح أن تلك القوات سيكون مهمتها الإشراف على إنسحاب قوات الإنتقالي من النقاط على مدخل عدن وتمهيد وتأمين الخط العام لعودة الحكومة الشرعية. 5575377
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