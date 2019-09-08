شاهد... اغتصاب فنانة عربية شهيرة ودفنها حية تحت الرمال عارية وسط الصحراء (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - 5479339أظهرت صورة نشرتها الفنانة شمس الكويتية، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، لحظة ظهورها وهي عارية بدون ملابس ومغطاة بالرمال بشكل كامل.

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق قالت فيه: “جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك”.وتداول النشطاء الصورة والتعليق على نطاق واسع، حيث كانت الفنانة قد التقطتها أثناء قضاء عطلة على شواطئ مدينة كان الفرنسية.

وكانت “شمس” قد حفرت اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر. 5479339

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