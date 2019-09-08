شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لقاء قبلي موسع حول "محرقة وادي جبارة" التي رح ضحيتها لواء بالكامل 80% منهم من أبناء تعز ومطالبات بتحقيق عاجل وكشف الخيانة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقاء قبلي موسع حول "محرقة وادي جبارة" التي رح ضحيتها لواء بالكامل 80% منهم من أبناء تعز ومطالبات بتحقيق عاجل وكشف الخيانة

عبر اللقاء الموسع لمشايخ ومديريات الحجرية ومختلف التكوينات الاجتماعية، الخميس، عن الحزن والأسف العميقين تجاه ما أسميت "محرقة وادي جبارة" بحق المئات من جنود لواء الفتح - شرعية. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجل : علامية سعودية شهيرة تنشر مقطع ساخن مع زوجها ..شاهد • عاجـــل : العاصمة السعودية الرياض تشهد اول تمرد مسلح .. من هو الوزير الذي رفض قرار الملك سلمان بإقالته ؟ (تفاصيل طارئة) Advertisements الجواز الدبلوماسي السعودي .. ماهي مميزاته ومن يمكنه الحصول عليه .. تفاصيل صادمة لا يعرفها الجميع ..شاهد • عاجـــل : الكويت تنكس الاعلام الان .. والديوان الأميري يعلن للشعب وفاة الشيخ الصباح • الفنان كاظم الساهر يقع بالفخ .. عدسة محترفة تلتقط صورة لزوجته «ام وسام» وهي خلفه بهذا الوضع المثير ..شاهد •عاجـــل : الجسمي يهاجم الاعلامية السعودية التي نشرت فيديو ساخن مع زوجها .. والاخيرة تصدمة بهذا الرد الصاعق ..شاهد الفيديو ---------------------------------------- وطالب المجتمعون بفتح تحقيق شامل ومحاكمة المتسببين والمقصرين. وجاء في البيان الختامي للقاء الموسع، الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2019، أن الحجرية بمختلف تكويناتها الاجتماعية وأطيافها السياسية "لتؤكد حزنها وأسفها العميقين من الزج بالمئات من خيرة أبنائنا الشباب -من منتسبي لواء الفتح شرعية في ما سماها الإعلام - محرقة وادي جبارة - جبهة كتاف صعدة، حيث أهدرت قوة لواء عسكري ما بين شهيد وأسير ومحاصر ومفقود".

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