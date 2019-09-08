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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفنان كاظم الساهر يقع بالفخ .. عدسة محترفة تلتقط صورة لزوجته «ام وسام» وهي خلفه بهذا الوضع المثير ..شاهد

قبل زفاف عمر نجل قيصر الغناء كاظم الساهر، تحدّثت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لإلتقاط صورٍ لزوجة الساهر الأولى الّتي تبتعد عن الأضواء. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجل : علامية سعودية شهيرة تنشر مقطع ساخن مع زوجها ..شاهد • عاجـــل : العاصمة السعودية الرياض تشهد اول تمرد مسلح .. من هو الوزير الذي رفض قرار الملك سلمان بإقالته ؟ (تفاصيل طارئة) الجواز الدبلوماسي السعودي .. ماهي مميزاته ومن يمكنه الحصول عليه .. تفاصيل صادمة لا يعرفها الجميع ..شاهد Advertisements • عاجـــل : الكويت تنكس الاعلام الان .. والديوان الأميري يعلن للشعب وفاة الشيخ الصباح • الفنان كاظم الساهر يقع بالفخ .. عدسة محترفة تلتقط صورة لزوجته «ام وسام» وهي خلفه بهذا الوضع المثير ..شاهد •عاجـــل : الجسمي يهاجم الاعلامية السعودية التي نشرت فيديو ساخن مع زوجها .. والاخيرة تصدمة بهذا الرد الصاعق ..شاهد الفيديو ---------------------------------------- وفي حين التقط المدعوون الصور التذكاريّة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”. وأثارت هذه الصورة بلبلةً كبيرة نظراً إلى عدم ظهور “أم وسام” علناً في السابق إلا مرّة واحدة قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبنائه وكانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.

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