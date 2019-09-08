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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجواز الدبلوماسي السعودي .. ماهي مميزاته ومن يمكنه الحصول عليه .. تفاصيل صادمة لا يعرفها الجميع ..شاهد

نتعرف هنا على طريقة وخطوات استخراج جواز السفر الدبلوماسي السعودي والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الجواز، بالإضافة إلى الأشخاص والفئات الذين يحق لهم الحصول على الجواز الدبلوماسي

أنواع جوازات السفر في المملكة العربية السعودية

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الجواز الدبلوماسي السعودي .. ماهي مميزاته ومن يمكنه الحصول عليه .. تفاصيل صادمة لا يعرفها الجميع ..شاهد

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نود أولًا أن نحيط سيادتكم علمًا بأنواع جوازات السفر المتاح استخراجها من قبل المملكة العربية السعودية، وهما أربعة أنواع فقط، نوردها فيما يلي على عجالة:

جواز سفر سعودي عادي: وهو يتمثل في الجواز الأكثر استخدامًا وانتشارًا بين المواطنين السعوديين، ويتم استخراجه للسفر من مكان إلى آخر.

جواز سفر سعودي خاص: وهو خاص بأصحاب الرتب والوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية.

تذكرة مرور أو دخول: وهي عبارة عن نوع من أنواع جوازات السفر التي تتسم بسرعة الاستخراج والحصول عليها، ولكنها تسمح للمواطن بالعودة إلى الأراضي العربية السعودية فقط، وعادة ما يتم استخراجها للمواطنين الذين فقدوا جوازاتهم، وهم في خارج البلاد.

جواز سفر سعودي دبلوماسي: وهو محور حديثنا اليوم، تعالوا معنا نتعرف على ماهيته، وكيفية استخراجه، وأهم المميزات التي يحصل عليها حاملو الجواز.

ماهية جواز السفر الدبلوماسي السعودي

هذا الجواز يخص فئة معينة من المواطنين السعوديين العاملين على رأس الوظائف الحكومية بالمملكة دون غيرهم، حيث تمنح المملكة العربية السعودية جواز سفر دبلوماسي لبعض من شاغلي الوظائف الحكومية الرفيعة، نوردهم لكم فيما يلي:

وزراء الخارجية

أصحاب الوظائف المرموقة بوزارة الخارجية

وزراء الداخلية

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السفراء

الدبلوماسيون أصحاب الوظائف المرموقة خارج المملكة العربية السعودية.

أصحاب الوظائف العسكرية من الدرجة الـ 15

اللواءات

الوزراء المفوضون

أصحاب المهام الرسمية المؤقتة في الخارج

أصحاب الأعمال الملحقة خارج المملكة العربية السعودية

أصحاب الوظائف الخاصة بالمنظمات العالمية

الامتيازات التي يحصل عليها حامل جواز السفر الدبلوماسي

بالطبع فإن جواز السفر الدبلوماسي يمنح مجموعة من الامتيازات الرفيعة، التي تميز حاملي هذا النوع من جوازات السفر دون غيرهم من حاملي بقية أنواع الجوازات الأخرى، ونوضح أهم النقاط المميزة لحامل جواز سفر سعودي دبلوماسي فيما يلي:

السفر بلا قيود في أي بلد وأي وقت يرغب فيه حامل الجواز، ودون أية عوائق

إعفاء حامل الجواز من الرسوم والضرائب التي تفرض على حاملي الجوازات الأخرى

يتمتع حامل الجواز بالمعاملة المترفة في جميع أنواع المطارات، سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها، حيث تحدد لهم أماكن سير مخصصة لهم في المطار، ومقاعد للدبلوماسيين وحدهم تميزهم عن غيرهم، بعيد عن التكدس والازدحام.

من أفضل الامتيازات التي يحصل عليها حامل الجواز الحصانة التي تشمل مقره ومسكنه ومكتبه الخاص به.

يسهل على حامل جواز السفر الدبلوماسي الحصول على تأشيرة السفر من أي بلد بكل يسر، وبلا أية رسوم، وبشكل سريع للغاية.

عدم تعرض حامل الجواز إلى التفتيش الذاتي، أو تفتيش ما يحمله من حقائب.

لحاملي جواز السفر الدبلوماسي خصومات هائلة، والتي قد تصل إلى 50% على بعض أنواع السيارات، مثل: بي ام دبليو BMW، فيلفو Velvo ،مرسيدس Mercedess

الامتياز بالمعاملات اللطيفة والمريحة، وتقديم كافة السبل لراحة صاحب الجواز، وسهولة تخليص إجراءات سفره من قبل جميع الموظفين داخل المطار، سواء أكان داخل السعودية أو خارجها.

يمتاز حامل الجواز بحصوله على ترقيات مثالية سواء في مقاعد الجلوس في أنواع الطائرات المختلفة والمتعددة، أو الفنادق والأماكن التي يحجز فيها.

حتى في الإشارات المرورية، فله ميزة عن الآخرين، ويجب ألا يتعرض له أحد، أو يوجه إليه أية إهانات أو ما شابه، ولذلك يتم توفير لوحات دبلوماسية خاصة بالسيارة التي يستعملها في التنقل من مكان إلى آخر.

شروط الحصول على جواز السفر الدبلوماسي السعودي

أن يكون المتقدم شاغلًا لإحدى الوظائف السابق ذكرها، ويقدم الأوراق التي تثبت ذلك من الجهة التي يعمل فيها.

أن يثبت للمتقدم حسن سلوكه، وسيرته الحسنة بين الناس، وعدم استغلال منصبه لأي أعمال غير مشروعة، أو مسيئة لسمعته، وإن ثبت بعد حصول المتقدم على الجواز أي من هذه الأشياء التي تستدعي استغلاله لمنصبه، يتم سحب الجواز وكذلك الثقة والحصانة منه.

ألا يكون المتقدم أقل من 18 عامًا، وتقديم ما يثبت ذلك.

صورتان شخصيتان حديثتان ذات خلفية بيضاء 4*6 وألا تكون الصورة فورية.

تقديم صحيفة خاصة بالحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية السعودية، وكذلك البطاقة العائلية.

تقديم إفادة بالحالة الصحية الجيدة للمتقدم بالطلب، وأخذ ما يثبت تناول جميع اللقاحات والتطعيمات منذ الطفولة.

ملاحظة أخيرة

يمكن لأبناء وبنات حامل جواز السفر السعودي الدبلوماسي استخراج نفس نوع الجواز، شريطة أن يبلغوا من العمر 18 عامًا.

يمكن حصول بعض الشخصيات المرموقة (أطباء، علماء، ذوو سمعة حسنة، ذوو إنجازات كبيرة..) في المملكة العربية السعودية على جواز السفر بشكل استثنائي من قبل ملك البلاد.