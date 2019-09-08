أبين: قبائل المنطقة الوسطى تعلن "النفير" ضد ميليشيا الانتقالي الإماراتي

أعلنت قبائل المنطقة الوسطى بمحافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم السبت، النفير العام لمساندة الجيش الوطني ضد ميليشيا الانتقالي الإماراتي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مشايخ القبائل والسلطة المحلية في المنطقة الوسطى التي تضم مديريات (لودر ومودية والوضيع ومكيراس وجيشان) تفاعلاً مع النكف القبلي لقبائل "آل عوذلة" للوقوف أمام الأحداث الأخيرة والتي تمر بها المنطقة والجنوب واليمن بشكل عام، وفقاً للبيان الصادر عن الاجتماع وأطلع عليه" يمن شباب نت".

وأدان بيان قبائل المنطقة الوسطة في أبين؛ ما تعرض له أفراد وضباط الجيش الوطني من قصف وحشي من قبل دولة الإمارات, مطالبا التحقيق والتوضيح من قبل التحالف بما حدث.

وأكدت قبائل المنطقة الوسطى تأييدها للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب التحالف العربي بالاعتذار لكل ما نسب من دولة الإمارات بوصف أبنائنا الذين في الجيش الوطني بعناصر إرهابية. مؤكداً تأييد بيان المملكة العربية السعودية الصادر مؤخراً حول أحداث عدن.

وقال البيان، إن قبائل المنطقة الوسطى تعلن النفير العام دفاعاً عن أرضنا وأعراضنا وكرامتنا تحت راية الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية ومساندة الجيش الوطني، داعيا جميع المغرر بهم إلى تحكيم العقل وتجنب الفتنه والعودة الى منازلهم.

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وطالب البيان قبائل الجنوب الذي ينتمي لها قيادات المجلس الانتقالي وأفرادهم من المليشيات الغير شرعية بتحديد موقف في كل ما يسمى قيادات وأبناء أبين والمنطقة الوسطى ووصفهم بعناصر إرهابية ومداهمة وحرق منازلهم وسجنهم بحسب البطاقة والتحشيد للقتال في أرضنا.

واختتم البيان بدعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية للتحقيق في المجازر التي راح ضحيتها المئات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقصف الجوي الإماراتي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيد ميليشيا الانتقالي الإماراتي للمقاتلين والآليات العسكرية إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، فيما تحتشد قوات من الجيش الوطني في منطقة شقرة الساحلية بالقرب من زنجبار.

وخلال الأسبوعين الماضيين تعرض مواطنين من أبناء محافظتي أبين وشبوة لاختطافات واعتداءات من قبل ميليشيا الانتقالي الإماراتي في عدن.



