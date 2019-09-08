شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح للمداعبة تجعل العلاقة الحميمة أفضل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المداعبة هي العنصر الأساسي لعلاقة حميمة رائعة مع زوجك، وأهمية المداعبة عند المرأة قد تفوق الرجل في معظم الأحيان، لكن الرجال أيضًا يستمتعون بالعلاقة الحميمة أكثر إذا سبقتها المداعبة. ولا تتوقف أهمية المداعبة في الحياة الزوجية على الاستمتاع أكثر في العلاقة الحميمة، بل تؤثر بشكل مباشر على علاقتك النفسية بزوجك وعلاقته بكِ، واستمتاع كل منكما مع الآخر، حتى في تفاصيل حياتكما اليومية. تعرفي في هذا المقال على فن الجماع بين الزوجين ونصائح للمداعبة يمكنك اتباعها مع زوجك لإمتاعه، وهو ما يساعدك في الوصول للنشوة أسرع وزيادة ثقتك بنفسك في العلاقة وخارجها.

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أهمية المداعبة بين الزوجين لا يختلف اثنان على أن المرأة تعتمد بشكل أساسي على العامل النفسي الذي يمكنها من الاستمتاع داخل العلاقة الحميمة، فاستمتاع المرأة ينبع من عقلها بالأساس. ولا توجد امرأة يتحرك جسمها دون أن تتحرك مشاعرها أولًا، والمداعبة هي مفتاح الحصول على مشاعر الزوجة واستثارتها. وتعد المداعبة عند المرأة أهم من العلاقة نفسها في بعض الأحيان، فدونها لا يمكن للعلاقة أن تكون ممتعة بالنسبة لها، والكلمات الرقيقة والهمسات واللمسات في مناطق الإثارة بحب وعطاء ودون استعجال هو ما يثير شهوة أي امرأة. ولا يقتصر الأمر على المرأة فقط، بل إن الزوج يمكن أن يتحول عنده شكل العلاقة الحميمة للأفضل تمامًا، عندما يحصل على ما يحتاج من المداعبة، فكلما بدأت العلاقة الحميمة بمداعبته كانت أمتع له ولكِ أيضًا.

فن الجماع بين الزوجين المرأة التي تجيد فن الجماع يجب أن تكون على قدر مناسب من الثقافة الجنسية، والثقافة الجنسية لا يتم استقاؤها من المواقع الإباحية أو مجموعات النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هناك مواد علمية متوافرة بكثرة على مواقع متخصصة على الإنترنت. وتمتع المرأة بالثقافة الجنسية يساعدها حتمًا على تحسين أدائها الجنسي، بما في ذلك معرفة مفاتيح إثارة الزوج وإغرائه ومداعبته. ويمكنكِ كذلك عزيزتي توجيه زوجك إلى مفاتيح إثارتكِ ومتعتكِ وما تحتاجينه فعليًّا في مرحلة المداعبة، وأيضًا في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. نصائح لمداعبة الزوج سنستعرض معكِ فيما يلي عدة نصائح لمداعبة الزوج قبل العلاقة الحميمة وخلالها، ستجعل نظرته ونظرتك للعلاقة أفضل وستتغير بعدها حياتكما الزوجية بالكامل. فوائد المساج للجنس المساج من المهارات المهمة التي يمكنك استخدامها لمنح زوجك الإثارة الكاملة، وهو الخطوة الأولى في فن الجماع بين الزوجين. أخضعي زوجك لجلسة مساج تساعده على الاسترخاء وتفريغ ذهنه من مشكلات اليوم والعمل، وبذلك سيندمج معكِ بسهولة وسرعة، وكذلك فإن ملامستك لجسمه تزيد من استثارتك أنتِ أيضًا. استخدمي زيوت المساج بالروائح المفضلة لك ولزوجك، كي تقضي بصحبته وقتًا رائعًا قبل العلاقة الحميمة وبعدها. مناطق الإثارة عند الرجل يعتقد معظم النساء أن العضو الذكري هو منطقة الإثارة الوحيدة عند الرجل، لكن هذا غير صحيح، فهناك مناطق مختلفة في جسم الرجل تثير جنونه في العلاقة الحميمة. القبلات واللمسات في المناطق المختلفة لجسم زوجك ستمكنك من معرفة أي الأماكن التي تثيره ويتفاعل عند لمسك لها، جربي هذه الطريقة لمعرفة المناطق المختلفة في جسم الرجل تثير جنونه في العلاقة الحميمة. ومن أبرز مناطق الإثارة عند الرجل شحمة الأذن والرقبة والحلمتين، والمنطقة بين الخصيتين والشرج. الثقة بالنفس في العلاقة الحميمة لن تتمكني من مداعبة زوجك وإشباع رغبته الجنسية وأنتِ غير واثقة في نفسك وشكلك وجسمك، ثقتك بنفسك هي المحرك الأكبر لإثارتك وهو ما سينعكس على زوجك. لا تفكري في عيوب جسمك وأنتِ مع زوجك، اكتفي بالاندماج والاستمتاع، فلا يوجد جسم خالٍ من العيوب. الحركات الرومانسية والاستعداد للعلاقة الحميمة استعدادك للعلاقة الحميمة يمكن أن يبدأ مع بداية اليوم، فرسالة قصيرة في حقيبة يده تصفين له فيها اشتياقك وحبك له، وانتظاره عند عودته بشوق بعد يومٍ طويل من انشغالك بالعمل ومهام المنزل والأولاد، يجعله لا يقوى على الانتظار. لا تنسي هذه الحركات الرومانسية التي يمكنها قلب حياتك للأفضل دون جهد، فالرجال يحتاجون إلى العاطفة أيضًا في خضم مشاكل الحياة والعمل. أمور يحبها الرجل في أثناء العلاقة الحميمة لا يوجد رجل لا تثيره المفاجأة عند ممارسة العلاقة الحميمة، ادفعي زوجك فجأة إلى الفراش واخلعي عنه ملابسه بهدوء قطعة تلو الأخرى، اجعليه يستمتع بذلك ثم اندفعي نحوه والمسيه بجسمك، ويمكنك الاستعانة بالموسيقى الهادئة التي تثيرك وتحرك مشاعرك معه.

العلاقة الحميمة تحت الماء بعد يوم طويل من العمل الشاق تحتاجين أنتِ وزوجك إلى الاسترخاء، والحمام الدافئ يمنحكما ما تحتاجان إليه. وهي فرصة ممتازة للمداعبة لأن الماء يعمل على تهدئة الأعصاب، وبالتالي قد يأخذكما طواعيةً لممارسة العلاقة الحميمة، جربي الأمر ولا تخجلي. الحركات المفاجئة في العلاقة الحميمة عندما تشاهدان التليفزيون معًا، اذهبي إلى جواره واجلسي على قدميه وتحركي ببطء من مكان لآخر، هذه الحركات الجريئة والمفاجئة تزيد من إثارته وقد يصل إلى مرحلة أنه لن يرغب في أن تبتعدي عنه حتى تمارسا العلاقة الحميمة. الكلام في أثناء المداعبة الكلمات والهمسات لها قدرة سحرية على تحريك المشاعر، اهمسي في أذنه بكلمات رومانسية وشاهدي بنفسك رد فعله. يمكنك أيضًا زيادة جرأتكِ مع زوجك والتحدث بألفاظ واضحة الدلالة عما ترغبين فيه خلال المداعبة أو ممارسة العلاقة الحميمة، وستلاحظين مدى تأثير ذلك على إثارتكما.