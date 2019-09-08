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عدن - ياسمين التهامي - على قناة الجزيرة...الصحفي ‘‘أنيس منصور’’ يفجر مفاجأة ويتحدث عن استقالة الرئيس هادي ووضع التحالف في موقف محرج

قال المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض أنيس منصور إن المفاوضات غير المباشرة التي تجري حاليا في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مصيرها الفشل لعدة أسباب. Advertisements عدد منصور في تصريحات للجزيرة مباشر أبرز الأسباب التي يراها ستؤدي لفشل المفاوضات التي تجري حاليا في مدينة جدة السعودية. قال المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض أنيس منصور إن المفاوضات غير المباشرة التي تجري حاليا في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مصيرها الفشل لعدة أسباب. عدد منصور في تصريحات للجزيرة مباشر أبرز الأسباب التي يراها ستؤدي لفشل المفاوضات التي تجري حاليا في مدينة جدة السعودية.

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