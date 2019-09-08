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عدن - ياسمين التهامي - 8 حقائق طريفة عن العلاقة الحميمة 2019/09/08 الساعة 04:02 صباحاً هل تعلم أن... 1. واحد من أربع رجال يفضلون إطفاء الأنوار خلال العلاقة الحميمة. 2. كلما مارست العلاقة الحميمة كلما أردت المزيد، على عكس الشوكولاتة. 3. البعد لفترات عن العلاقة الحميمية قد يشعل الاشتياق لكنه قد يسبب إنخفاض فى عدد الحيوانات المنوية لدى زوجك. 4. يمكنكِ حرق حوالى 200 سعر حرارى خلال 30 دقيقة من الجماع النشط. (اقرأى أيضاً: 5 نصائح لتعيدي الرومانسية إلي علاقتك الحميمية) 5. البروتين فى السائل المنوى يجعله مماثل لأثر كريمك المرطب إذا وضع على بشرتك لمكافحة التجاعيد وشد الوجه. 6. الدرفيل والإنسان هما المخلوقات الوحيدة التى قد تستخدم العلاقات الحميمة للمتعة. 7. الكرفس يزيد من جاذبية الرجل لدى النساء. (اقرأى أيضاً: 8 نصائح للمداعبة تجعل العلاقة الحميمية أفضل) 8. عند وصول المرأة إلى نشوة الجماع، يفرز جسمها نوع من الإندورفين الذى يعتبر مسكن للألم.



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