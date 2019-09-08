بالصور.. وزير الدفاع يتفقد المواقع المحررة في جبهة نهم

زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، السبت، الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء وتفقد المواقع الأمامية التي تم تحريرها مؤخراً وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية فيها.



وقدم وزير الدفاع التهنئة إلى أبطال الجيش لما حققوه من انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي، في الآونة الأخيرة.

وشدّد محمد المقدشي، على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالي.

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