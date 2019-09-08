شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للحزام الأمني حول المواجهات والانفجارات التي شهدتها عدن فجر اليوم وما حقيقة مداهمة منزل البوكري؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5910549اوضح مصدر امني في قوات الحزام الأمني سبب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مديرية دار سعد في وقت مبكر فجر اليوم الاحد.

وقال المصدر "ان الاشتباكات اندلعت عقب كمين مسلح استهدف دورية امنية تابعة لقوات الحزام الامني بالقرب من جولة الكراع بمديرية دار سعد، ما اسفر عن سقوط جريحين من افراد الحزام الأمني".

وأشار المصدر إلى أن قوات الحزام اشتبكت مع المسلحين المهاجمين وتمت ملاحقتهم في المناطق القريبة من جولة الكراع، مؤكدا أن الاشتباكات جاءت بسبب اعتداء المسلحين المجهولين وحاول الحزام الامني القبض عليهم".

ونفى المصدر أن يكون سبب الاشتباكات مداهمة لمنزل القائد محمد البوكري أو مواجهة حراساته، موضحا أن الحزام الامني تجمعه علاقة طيبه بالقائد البوكري وليس هناك اي استهداف له.5910549