شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ..مصادر دبلوماسية تكشف عن قرار حاسم واضطراري اتخذته الشرعية وابلغته للسعودية لوضع حد لتدخلات الإمارات وتجاوزاتها السافرة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2489421أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة عن الحكومة الشرعية قررت وبشكل حاسم طلب انهاء مشاركة الامارات في التحالف العربي في حال لم يتم مراجعة دور الاخيرة في التحالف وقيامها بوقف تزويد الانقلابيين بعدن بالاسلحة والعتاد العسكري لتقويتهم على حساب الشرعية .

وكشفت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " أن الرئيس اليمني ابلغ السعودية أنه سيتم التوجه الى مجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى رسمية ضد الامارات واتهام ابوظبي بالسعي الى تفكيك اليمن من خلال دعم الانفصاليين وهو ما يمثل خروجا عن اهداف التحالف المعلنة .

واشارت المصادر الى أن قرار التوجه لمجلس الأمن سينفذ في حال لم يتم اي تغيير في الموقف الإماراتي ولم يتم التدخل الحازم من السعودية .2489421