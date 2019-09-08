شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث... انسحاب كامل لقوات الإمارات من معاشيق عدن ومصادر تكشف الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما الذي يحدث... انسحاب كامل لقوات الإمارات من معاشيق عدن ومصادر تكشف الأسباب

وأكدت المصادر بأن قوات عسكرية إماراتية غادرت قصر معاشيق وأخلت مواقعها بالكامل، كما نقلت الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة على متن 5 قواطر صوب مقرها الرئيسي في البريقة، وفقا لصحيفة عدن الغد المحلية.

كما أشارت إلى أن عدد من القيادات الإماراتية لا تزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف.

ولم يعرف أسباب هذه الخطوة، في حين تتوارد الأنباء على أن أسبابها يأتي تمهيدا لعودة الحكومة الشرعية وعودة الأوضاع إلى ما قبل تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، كخطوات ضرورية قبل بدء حوار جدة.