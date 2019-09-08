شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن #ملك_السعودية يوجه برقية عاجلة لـ‘‘ولي العهد’’ تتضمن وصيته الأخيرة قبل الرحيل .. شاهد ما قال فيها؟ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قام حساب الملك سعود، بنشر جزء من وصية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، من برقيته الموجهة لابنه الملك سعود- رحمهما الله - آ ، حين بويع وليا للعهد، وذلك آ في 16محرم 1352هجرية .

وقد تضمنت الوصية: "وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة في الأمر، وصدق في العزيمة". جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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