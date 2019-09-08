قوات الجيش تتقدم في نهم وتٌسقط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي

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قوات الجيش تتقدم في نهم وتسقط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي

الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني، بإسناد من التحالف العربى، تقدّما جديدا فى منطقة حريب نهم شرقى العاصمة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فى صفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية.



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وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع فى "حريب نهم"، منها البزخ ونبقان، وكشف أن المعارك أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الميليشيات وعدد من الجرحى.

وفى السياق، قال مصدر عسكرى إن مقاتلات التحالف استهدفت - بخمس غارات - مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثى الانقلابية فى مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.