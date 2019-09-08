عاجل: انفجار الوضع في عدن واندلاع مواجهات عنيفة ودوي الانفجارات ترعب المدينة "ماذا يحدث الان؟"

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عدن - ياسمين التهامي - 4664705أكدت مصادر محلية وشهود عيان اندلاع مواجهات عنيفة شمال العاصمة المؤقتة عدن رافقها دوي انفجارات . وقالت المصادر لـ"يمن الغد": أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين بدار سعد وقوات امنية تابعة للحزام الأمني قبل قليل"، فيما قالت مصادر أخرى ان مسلحين داهموا منزل القيادي في المقاومة محمد البوكري.. واندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة تخللها دوي انفجارات وسط انباء عن سقوط جرحى، مشيرة إلى ان المواجهات امتدت الى جولة الكراع.4664705

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