شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : القوات الاماراتية تغادر قصر المعاشيق ..وطائرة عسكرية لنقل القيادات ..«تفاصيل طارئة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1330057انسحبت القوات الإماراتية من قصر معاشيق مساء يوم السبت بحسب ما افاد لعدن مصدر حكومي وأخر في قيادة قوات التحالف. وقال المصدر ان قوات عسكرية إماراتية غادرت قصر معاشيق واخلت مواقعها بالكامل. Advertisements وأوضح المصدر إلى ان القوات الإماراتية نقلت الدبابات والمدرعات والاسلحة الثقيلة على متن 5 قواطر صوب مقرها الرئيسي في البريقة . ودخلت هذه القوات قصر معاشيق اواخر العام 2015 وخرجت منه مساء السبت. واشار المصدر إلى ان عدد من القيادات الإماراتية لاتزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف.1330057

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